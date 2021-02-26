Бюджет Петербурга к 2023 году может вырасти до 1 трлн рублей

Беглов считает, что достичь заданной планки бюджета можно быстрее на целый год. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Беглов считает, что достичь заданной планки бюджета можно быстрее на целый год. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В пятницу, 26 февраля, в ходе заседания регионального УФНС в Северной столице, на котором также присутствовал губернатор Александр Беглов, были подведены финансовые итоги минувшего года для города и определены задачи на текущий 2021-й.

Градоначальник заявил, что рост бюджета в этом году должен превышать уровень инфляции. Беглов считает, что комфортное проживание петербуржцам можно обеспечить при увеличении городского бюджета до 1 триллиона рублей, передает телеграмм-канал «Пул 78».

Достичь этой планки, по мнению главы Северной столицы, необходимо к 2023 году, а сейчас нужно «создать заделы» для повышения доходов города. Отметим, ранее предполагалось, что выйти на бюджет в размере 1 трлн рублей удастся лишь в 2024 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти определились с подрядчиком, который займется ремонтом дорог в северной части Петербурга. На эти цели выделили почти 3 млрд рублей.