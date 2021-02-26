КРТИ: дороги на севере Петербурга отремонтируют за 3 млрд рублей

Власти Петербурга определили подрядную организацию, которая займется ремонтом дорог в северных административных районах города. АО «ВАД» получит 2,994 млрд рублей на эти цели, а завершить работы компания обязана в течение двух лет.

По информации Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), двухгодичный контракт с АО «ВАД» был заключен 24 февраля 2021 года. В рамках соглашения организация приведет в порядок дороги по 23 адресам в Выборгском, Приморском, Курортном, Кронштадтском, Петроградском, Калининском, Красногвардейском, и Невском районах.

Территориальный принцип формирования лотов (деление на южные и северные административные районы) позволяет эффективнее расходовать бюджетные средства и составлять план проведения работ, а также минимизировать негативное воздействие на трафик и оперативнее согласовывать сроки производства ремонта с ответственными организациями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 20 февраля был заключён аналогичный контракт на ремонт дорог в южных районах Петербурга. Работы обойдутся городу в 2,9 млрд рублей.