Контракт на ремонт дорог на юге Петербурга обошелся в 2,9 млрд

Места и время работ будут выбирать таким образом, чтобы не усложнять проезд транспорта. Фото: lenobl.ru

Места и время работ будут выбирать таким образом, чтобы не усложнять проезд транспорта. Фото: lenobl.ru

В Петербурге заключили многомиллиардный контракт на ремонт дорог на юге города. На ремонт за два года выделят 2,993 млрд рублей.

Подрядчиком стало ООО «СК «Орион плюс». В пятницу, 19 февраля, был заключен соответствующий двухгодичный контракт с заказчиком работ — СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Часть дорог обновят по нацпроекту.

Как сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, работы проведут по 40 адресам в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Красносельском, Петродворцовом, Московском, Невском (левый берег), Фрунзенском, Центральном, Колпинском и Пушкинском районах.

В ближайшее время планируется заключить контракт на ремонт дорог в северных районах города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что какие участки дорог отремонтируют в Петербурге в этом году.