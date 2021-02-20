Контракт на ремонт дорог на юге Петербурга обошелся в 2,9 млрд

В Петербурге заключили многомиллиардный контракт на ремонт дорог на юге города. На ремонт за два года выделят 2,993 млрд рублей.
Подрядчиком стало ООО «СК «Орион плюс». В пятницу, 19 февраля, был заключен соответствующий двухгодичный контракт с заказчиком работ — СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Часть дорог обновят по нацпроекту.
Как сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, работы проведут по 40 адресам в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Красносельском, Петродворцовом, Московском, Невском (левый берег), Фрунзенском, Центральном, Колпинском и Пушкинском районах.
В ближайшее время планируется заключить контракт на ремонт дорог в северных районах города.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что какие участки дорог отремонтируют в Петербурге в этом году.