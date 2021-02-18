Стало известно, какие участки дорог отремонтируют в Петербурге в этом году

Власти Северной столицы определились с улицами, на которых стоит отремонтировать дорожное покрытие.

Об этом стало известно в четверг, 18 февраля. Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, работы будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В Красногвардейском и Калининском районах будут отремонтированы несколько крупных проспектов: Маршала Блюхера, Полюстровский, Пискаревский проспект и Индустриальный», – говорится в сообщении.

Кроме этого, ремонт получат несколько трасс, которые ведут водителей до Ленинградской области. В общей сложности, дорожное покрытие обновят на 29 объектах с протяженностью 72,14 км. Из федерального и регионального бюджета будет выделено 5 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на станции метро «Маяковская» демонтируют водоотводящие зонты.