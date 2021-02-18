На станции метро «Маяковская» демонтируют водоотводящие зонты

На станции метро «Маяковская» демонтируют водоотводящие зонты
Капитальный ремонт на "Маяковской". Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"

В Петербурге продолжается капитальный ремонт станции «Маяковская». Специалисты приступили к демонтажу водоотводящих зонтов.

Как сообщает пресс-служба подземки, на данный момент специалисты уже выполнили работы по демонтажу мраморной облицовки стен и приступили к гранитному напольному покрытию, а также к подвесному армоцементному потолку. Кроме этого, уже полностью разобраны электрические сети, системы вентиляции и пожаротушения.

Капитальный ремонт на «Маяковской». Фото: ГУП «Петербургский метрополитен»
Капитальный ремонт на «Маяковской». Фото: ГУП «Петербургский метрополитен»

«Работы по демонтажу армоцементных водоотводящих зонтов сейчас выполнены на 50 процентов. Предстоит восстановить гидроизоляцию тюбинговой обделки наклонного хода, заменить старые водоотводящие зонты на новые, выполненные из анодированного алюминия, и провести капитальный ремонт трех эскалаторов с устройством негорючей балюстрады», – говорится в сообщении.

Напомним, что станцию закрыли на капитальный ремонт 9 января этого года. Работы продлятся в течение 11 месяцев. Следующими на капремонт уйдут станции «Московская-2» и «Удельная», – в 3-4 квартале этого года и в 1 квартале следующего года соответственно.

Капитальный ремонт на «Маяковской». Фото: ГУП «Петербургский метрополитен»

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