На станции метро «Маяковская» демонтируют водоотводящие зонты

В Петербурге продолжается капитальный ремонт станции «Маяковская». Специалисты приступили к демонтажу водоотводящих зонтов.

Как сообщает пресс-служба подземки, на данный момент специалисты уже выполнили работы по демонтажу мраморной облицовки стен и приступили к гранитному напольному покрытию, а также к подвесному армоцементному потолку. Кроме этого, уже полностью разобраны электрические сети, системы вентиляции и пожаротушения.

«Работы по демонтажу армоцементных водоотводящих зонтов сейчас выполнены на 50 процентов. Предстоит восстановить гидроизоляцию тюбинговой обделки наклонного хода, заменить старые водоотводящие зонты на новые, выполненные из анодированного алюминия, и провести капитальный ремонт трех эскалаторов с устройством негорючей балюстрады», – говорится в сообщении.

Напомним, что станцию закрыли на капитальный ремонт 9 января этого года. Работы продлятся в течение 11 месяцев. Следующими на капремонт уйдут станции «Московская-2» и «Удельная», – в 3-4 квартале этого года и в 1 квартале следующего года соответственно.

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