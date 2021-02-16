Петербургское метро получит английскую озвучку всех объявлений к Евро-2020

В Северной столице планируют к чемпионату Европы по футболу переозвучить всю информацию на английский язык.

На данный момент работы по переводу объявлений уже начались. Теперь в метрополитене будут обязаны информировать пассажиров на двух языках – русском и английском. Об этом gazeta.spb.ru сообщила представитель пресс-службы петербургской подземки Юлия Шавель.

Озвучкой занимается профессиональный диктор. Пассажиры уже могут услышать речь на иностранном языке на «зеленой» ветке метро. Полностью работы закончат к старту чемпионата Европы по футболу.

Напомним, что турнир пройдет в 12 городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге. Соревнование начнется 11 июня. В Северной столице состоятся три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцам объяснили исчезновение мобильного пункта вакцинации у метро.