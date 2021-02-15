Петербуржцам объяснили исчезновение мобильного пункта вакцинации у метро

В Петербурге после первого же дня работы исчез мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Причину скорого перемещения спецавтобуса объяснили в комитете по здравоохранению города.

Об этом стало известно сегодня, 15 февраля. Как рассказал председатель комитета Дмитрий Лисовец на своей странице в соцсети «ВКонтакте», условия работы персонала и вакцинации граждан в мобильных выездных пунктах в морозную погоду невозможно признать комфортными, че-за чего проект был решено свернуть.

Лисовец также отметил, что теперь власти «делают ставку» на открытие новых пунктов в торговых центрах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мобильный пункт вакцинации от COVID-19 был открыт у метро «Гражданский проспект». Прийти на вакцинацию можно было без предварительной записи.