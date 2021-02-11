Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 открыли у метро «Гражданский проспект»

Сегодня, 11 февраля, в Калининском районе Петербурга начал работать первый в городе мобильный передвижной пункт вакцинации от коронавируса. Его установили у станции метро «Гражданский проспект».

Как сообщили в районной администрации, местные жители смогут привиться от коронавируса в мобильном пункте ежедневно по будням с 15:30 до 19:30. По выходным он не будет работать.

Прийти на вакцинацию можно без предварительной записи. Прививку поставят всем желающим в возрасте от 18 лет и при отсутствии противопоказаний.

Чтобы привиться в мобильном пункте, нужно принести с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС (при наличии). Если петербуржец придет только с паспортом, то вакцинацию все равно приведут, но тогда недостающие документы придется принести на второй этап прививки. При этом второй этап будут проводить уже не в мобильном пункте, а в стационарном, который находится в Центре общей врачебной практики при поликлинике №86 на Гражданском проспекте, 104/1.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург сравнялся со столицей по суточной смертности от COVID-19.