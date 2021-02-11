Петербург сравнялся со столицей по суточной смертности от COVID-19

Петербург сравнялся со столицей по суточной смертности от COVID-19
Подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: сайт Смольного

В Москве и Петербурге за минувшие сутки зафиксировали одинаковое количество смертей от коронавирусной инфекции.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой болезнью, за прошедшие сутки в Северной столице подтвердили 61 случай смерти от пневмонии и осложнений, вызванных COVID-19. Согласно последним данным, такой же показатель по количеству смертей за сутки продемонстрировала Москва.

В общей сложности по России за сутки выявлены 553 летальных исхода от коронавируса. Два мегаполиса делят первое место по суточной смертности среди регионов РФ. В Подмосковье нашли 34 новых жертвы коронавируса.

Всего с начала пандемии в Северной столице скончались 10 298 человек с положительным результатом теста на ковид.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 1127 новых случаев коронавируса.

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