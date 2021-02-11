В Петербурге зафиксировано 1127 новых случаев коронавируса

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 1127 случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в четверг, 11 февраля.

В России за сутки зафиксировано 15 038 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,1 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 553 летальных исхода. При этом 21 961 человек смог вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 4 027 748 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 78 687 летальных исходов. Общее число тех, кто выздоровел составило 3 538 422 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.