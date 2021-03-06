Беглов рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

Губернатор сделал укол семь дней назад и не жалуется на свое состояние.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как чувствует себя после вакцинации от коронавируса. Он успел сделать первый укол и с тех пор уже прошло семь дней. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул 78».
Политик отметил, что чувствует себя хорошо и не замечает никаких симптомов. Все это время Беглов работал, так как чувствовал себя хорошо. Он выразил надежду, что горожане последуют его примеру и тоже сделают прививку от коронавируса
Губернатор объяснил, что необходимо выработать коллективный иммунитет, чтобы не было третьей волны пандемии. О вакцинации должны задуматься дачники, так как впереди дачный сезон.
«И потом летом к нам приедут уже и туристы, поэтому нам нужно создать коллективный иммунитет,
– резюмировал Беглов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Зеленский сделал прививку от коронавируса.