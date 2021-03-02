Зеленский сделал прививку от коронавируса

Президенту Украины ввели препарат от AstraZeneca.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса. Новостью политик поделился в Twitter-аккаунте.

Глава страны отметил, что вакцинировался одним из первых. Ему вкололи Oxford/AstraZeneca (Сovishield) из Индии. Зеленский верит, что благодаря вакцине удастся остановить распространение коронавируса и продолжить жить без ограничений.

Напоминаем, что первые дозы вакцины доставили в Украину 23 февраля, а 24 числа началась вакцинация. На данный момент привились почти пять тысяч украинцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов сделал прививку от коронавируса. Он отметил, что решил привиться, чтобы обезопасить не только себя, но также близких и коллег. После введения препарата Беглов чувствует себя хорошо и планирует вести дневник наблюдения за состоянием здоровья.