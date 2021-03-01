Беглов сделал прививку от коронавируса

Губернатор рассказал, как себя чувствует после вакцинации.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что сегодня, 1 марта, сделал прививку от коронавируса. Новостью он поделился в социальной сети «Вконтакте» на личной странице.

Он отметил, что решил привиться, чтобы обезопасить не только себя, но также близких и коллег. После введения препарата Беглов чувствует себя хорошо и планирует вести дневник наблюдения за состоянием здоровья.

Глава города порекомендовал всем горожанам сделать укол и подчеркнул, что для этого есть все условия. Напоминаем, что в Петербурге открыты 129 прививочных пунктов, а также работают мобильные бригады.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ дали совет россиянам, которые не прививаются от коронавируса. Эксперты считают, что таким людям стоит сидеть дома и никуда не выходить.