Беглов сделал прививку от коронавируса

Беглов сделал прививку от коронавируса
Беглов сделал прививку от коронавируса. Фото: скриншот Вконтакте

Губернатор рассказал, как себя чувствует после вакцинации.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что сегодня, 1 марта, сделал прививку от коронавируса. Новостью он поделился в социальной сети «Вконтакте» на личной странице.

Он отметил, что решил привиться, чтобы обезопасить не только себя, но также близких и коллег. После введения препарата Беглов чувствует себя хорошо и планирует вести дневник наблюдения за состоянием здоровья.

Глава города порекомендовал всем горожанам сделать укол и подчеркнул, что для этого есть все условия. Напоминаем, что в Петербурге открыты 129 прививочных пунктов, а также работают мобильные бригады.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ дали совет россиянам, которые не прививаются от коронавируса. Эксперты считают, что таким людям стоит сидеть дома и никуда не выходить.

Александр Беглов вакцина новости СПб пандемия прививка


 

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