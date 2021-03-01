В ВОЗ дали совет россиянам, которые не прививаются от коронавируса

В ВОЗ дали совет россиянам, которые не прививаются от коронавируса
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Эксперты считают, что таким людям стоит сидеть дома и никуда не выходить.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, как быть тем, кто не хочет делать прививку от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист заявила, что нельзя недооценивать коронавирус и надеяться на лучшее. Она подчеркнула, что люди, не желающие делать прививку, рискуют не только своим здоровьем, но и здоровьем других людей. Вуйнович посоветовала россиянам, отказывающимся от укола, сидеть дома и никуда не выходить.

Напоминаем, что в России в декабре 2020 года начала вакцинация, сейчас она имеет массовый характер. В ближайшее время у граждан появится выбор: прививаться «Спутником V» или «ЭпиВакКороной».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эпидемиолог рассказал, почему масочный режим отменять пока нельзя. По его словам, даже вакцинированные люди могут быть источником инфекции. Он призвал россиян соблюдать меры профилактики коронавируса.

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