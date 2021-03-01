Эпидемиолог рассказал, почему масочный режим отменять пока нельзя

Избежать распространения COVID-19 можно, если часто мыть руки и носить маски. Фото: pixabay

Избежать распространения COVID-19 можно, если часто мыть руки и носить маски. Фото: pixabay

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико объяснил, почему считает, что отменять масочный режим нельзя.

По его словам, даже вакцинированные люди могут быть источником инфекции. Он призвал россиян соблюдать меры профилактики коронавируса.

«Пандемия, к сожалению, продолжается, и как-то внимание нельзя снижать к обычным, таким проверенным уже мерам профилактики, как физическое дистанцирование и маски», — цитирует его РИА «Новости».

С начала пандемии в России зафиксировано 4 257 650 случаев коронавируса. За весь период выявлено 86 455 летальных исходов, выздоровели 3 823 074 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с первого марта в Петербурге несколько стационаров полностью или частично прекратят прием ковид-пациентов. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.