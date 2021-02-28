В Петербурге с 1 марта ряд больниц прекращают прием ковид-пациентов

С первого марта в Петербурге несколько стационаров полностью или частично прекратят прием ковид-пациентов. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, во многом такой положительной динамике в городе послужила вакцинация населения.

«В Александровской больнице начинает работу 281 койка для приема экстренных и плановых больных. Также выходят из ковида: ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 12 (150 коек); ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России (178 коек) и ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» Минздрава России (194 койки)», — написал Лисовец на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент Северная столица находится в топе российских регионов по суточному приросту новых случаев. За сутки положительные тесты на выявление COVID-19 сдали 939 человек. На первом месте Москва – 1 737 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки от коронавируса скончались 38 жителей. С начала пандемии от новой болезни скончались 11 077 ковид-пациентов.