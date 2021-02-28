В Петербурге от коронавируса скончались еще 38 жителей

За последние сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 38 летальных исходов от коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно в воскресенье, 28 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии от новой болезни скончались 11 077 ковид-пациентов.

На данный момент Северная столица находится в топе российских регионов по суточному приросту новых случаев. За сутки положительные тесты на выявление COVID-19 сдали 939 человек. На первом месте Москва – 1 737 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Covid-19 опасен даже при наличии антител в организме. Для полноценной защиты нужны и другие элементы иммунной системы.