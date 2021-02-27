Россиянам объяснили, что Covid-19 опасен даже при наличии антител в организме

Россиянам объяснили, что Covid-19 опасен даже при наличии антител в организме
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Жителям России объяснили опасность коронавирусной инфекции. Болезнь может напасть даже на того, кто имеет антитела к ней.

Об этом рассказала замглавы научного центра «Вектор» по научно-методической работе и международному сотрудничеству, кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих в интервью «КП».

По словам специалиста, россиянам не стоит думать о высоком уровне антител в организме, так как заболеваемость коронавирусом зависит не от этого. Татьяна Непомнящих пояснила, что для полноценной защиты нужны не только антитела в большом количестве, но и другие элементы иммунной системы.

Кроме этого, она добавила, что российская вакцина «ЭпиВакКорона» разработана за большим разнообразием типов антител и их высоким уровнем. Препарат позволяет организму вырабатывать защиту от инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые рассказали о «мозговом тумане» у больных Covid-19.

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Россиянам объяснили, что Covid-19 опасен даже при наличии антител в организме
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