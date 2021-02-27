Ученые рассказали о «мозговом тумане» у больных Covid-19

Ученые рассказали о «мозговом тумане» у больных Covid-19
Коронавирус влияет на здоровье человека. Фото: https://pixabay.com/

Американские ученые изучили 18 больных раком пациентов, у которых был обнаружен коронавирус. Стало известно, что приводит к «мозговому туману».

Как сообщает журнал Cancer Cell со ссылкой на исследование, эксперимент провели эксперты из Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке совместно с коллегами. Они изучили спинномозговую жидкость 18 пациентов с онкологическими заболеваниями.

«Мы обнаружили у пациентов воспаление и высокий уровень цитокинов в спинномозговой жидкости, что объясняло их симптомы», – пояснил исследователь Ян Ремсик.

Таким образом, у пациентов проявляется потеря памяти, спутанность сознания и другие аномалии. Подобные дефекты называются «мозговым туманом» или «ковидным мозгом».

Однако, ученые заверили, что на данный момент нужно изучить больше пациентов для установления связи между коронавирусом и постинфекционными неврологическими эффектами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что биолог рассказала, как переносят Covid-19 пациенты женского и мужского пола.

"мозговой туман" американские ученые борьба с инфекцией


 

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