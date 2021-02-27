Биолог рассказала, как переносят Covid-19 пациенты женского и мужского пола

Стало известно, как влияет новая коронавирусная инфекция на мужчин и женщин. У пациентов разного пола болезнь протекает непохожим друг на друга образом.

Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова на YouTube-канале RT Россия. По словам специалиста, мужчины больше всего испытывают проблемы во время протекания болезни, а вот женщины страдают от инфекции уже после выписки.

«Мужчины страдают больше во время острой фазы. А женщины более склонны отрастить длинный ковидный хвост и потом его за собой тащить», – пояснила Анча Баранова.

Кроме этого, она добавила, что в большей степени последствия зависят от состояния организма и иммунитета.

«В зависимости от наших конкретных склонностей организма мы получаем то или другое. При этом вирус не делает что-то специфическое, одно для всех, а просто где тонко — там и рвется», – заключила эксперт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Роспотребнадзоре заявили о нейтральном характере мутаций COVID в России.