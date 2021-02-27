В Роспотребнадзоре заявили о нейтральном характере мутаций COVID в России

Нужно привить как можно больше граждан. Фото: pixabay.com

Нужно привить как можно больше граждан. Фото: pixabay.com

Все мутации коронавируса, которые выявляются в России, носят нейтральный характер. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, все мутации нормальны, так как любые вирусы могут мутировать. Однако те, штаммы, которые есть в России, не требуют изменений в составе вакцин, которые применяют от коронавируса в стране.

Как сообщил «Интерфакс», специалист отметил, что вакцины от COVID-19 способны защитить организм от любых мутаций.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург лидирует по суточному числу выздоровевших от коронавируса в России. За сутки из городских больниц выписались 2,5 экс-пациентов с коронавирусом.