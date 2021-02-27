Петербург лидирует по суточному числу выздоровевших от коронавируса в России

Петербург стал лидером по числу выздоровевших от коронавируса в России за минувшие сутки.

Об этом стало известно в субботу, 27 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, из петербургских медучреждений за сутки выписались 2,5 экс-пациентов с коронавирусом. Это самое большое число выздоровевших по России. Второе место у Москвы — 2 тыс. человек.

Первую строчку рейтинга по заболеваемости COVID-19 среди регионов России заняла Москва, где за последние 24 часа болезнь обнаружили у 1 825 жителей. Следом идет Петербурге – 951 новый ковид-пациент. На третьем месте оказалась Московская область — 558 новых инфицированных. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 134 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпидемиолог спрогнозировал превращение COVID в сезонное заболевание.