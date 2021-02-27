Эпидемиолог спрогнозировал превращение COVID в сезонное заболевание

Попова объяснила, что выявленные изменения коронавируса не сказываются на течение заболевания. Фото: kremlin.ru

Попова объяснила, что выявленные изменения коронавируса не сказываются на течение заболевания. Фото: kremlin.ru

Коронавирус станет сезонным заболеванием уже в ближайшие два года. Такой прогноз сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, периодические подъемы заболеваемости COVID-19 могут произойти даже после того, как большая часть населения привьется от новой болезни.

Как сообщил ТАСС, эпидемиолог отметила, что черты сезонной инфекции у коронавируса просматриваются уже сейчас. В качестве примера она напомнила о росте заболеваемости прошлой осенью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия демонстрирует хороший результат в прохождении эпидемиологического процесса. Это произошло благодаря деятельности отечественных ученых и медиков.