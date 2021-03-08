Президент Венесуэлы Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации «Спутником V»

Президент Венесуэлы Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации &#171;Спутником V&#187;
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: twitter.com/NicolasMaduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о своем самочувствии после вакцинации российской вакциной «Спутник V».

«Я чувствовал себя хорошо (после вакцинации – ред.), всегда, когда тебе вводят вакцину, есть реакция в виде небольшой температуры или плохого самочувствия… Я почувствовал сонливость… и потом небольшое головокружение, я отдохнул и сейчас чувствую себя на 100%», — рассказал он.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Ему ввели первую дозу препарата. Новостью поделились в Twitter-аккаунте пресс-службы главы государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ежегодные поставки осуществляются в Венесуэлу по поручению Владимира Путина в рамках договоренностей с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В 2021 году страна получит 5 млн доз препарата.

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