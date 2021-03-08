В Петербурге муниципал пытался уйти от полиции на скорости 200 километров в час

В Петербурге муниципал пытался уйти от полиции на скорости 200 километров в час
Мужчина хотел скрыться от полиции. Фото: скриншот "Дорожный инспектор"

Минувшей ночью в Петербурге произошла погоня. Оказалось, что от полицейских пытался оторваться сотрудник МО «Красненькая речка», член оперштаба по гражданской обороне и защите от ЧС.

погоня началась ночь на понедельник, 8 марта, в рамках рейда «Нетрезвый водитель». Как рассказали в паблике «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте», автомобилист летел на все красные сигналы светофора под 200 км/час, игнорируя требования инспекторов об остановке.

В итоге лихач доехал до населенного пункта Варетемяги, а после съехал на проселочную дорогу, чтоб переждать бурю, но скрыться от правоохранителей не удалось. Молодой человек рассказал инспекторам, что пил только пиво, вот и решил не останавливаться. Алкотестер показал отсутствие спиртного в организме.

На автомобилиста составили три протокола. Для проверки на наркотики водителя отправили на медосвидетельствование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце февраля ночью на Невском с погоней задержали Volkswagen Polo «на одних дисках».

новости СПб погоня полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженка побила рекорд по задержке дыхания в ледяной воде
Пожарные спасли жизнь одинокой девушке, опасно стоявшей на 11 этаже дома
В Петербурге муниципал пытался уйти от полиции на скорости 200 километров в час
ДТП на Светлановском обернулось для водителя микроавтобуса госпитализацией
Петербуржцы с коронавирусом стали чаще обращаться за медицинской помощью
Подписано соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Италии
Россию на «Евровидении-2021» представит Манижа
После праздников в Петербурге похолодает до -22 градусов