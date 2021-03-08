В Петербурге муниципал пытался уйти от полиции на скорости 200 километров в час

Минувшей ночью в Петербурге произошла погоня. Оказалось, что от полицейских пытался оторваться сотрудник МО «Красненькая речка», член оперштаба по гражданской обороне и защите от ЧС.

погоня началась ночь на понедельник, 8 марта, в рамках рейда «Нетрезвый водитель». Как рассказали в паблике «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте», автомобилист летел на все красные сигналы светофора под 200 км/час, игнорируя требования инспекторов об остановке.

В итоге лихач доехал до населенного пункта Варетемяги, а после съехал на проселочную дорогу, чтоб переждать бурю, но скрыться от правоохранителей не удалось. Молодой человек рассказал инспекторам, что пил только пиво, вот и решил не останавливаться. Алкотестер показал отсутствие спиртного в организме.

На автомобилиста составили три протокола. Для проверки на наркотики водителя отправили на медосвидетельствование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце февраля ночью на Невском с погоней задержали Volkswagen Polo «на одних дисках».