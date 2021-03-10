Петербургские родители могут записать будущих первоклассников в школу с 1 апреля

Родители могут подать заявление удаленно на портале Госуслуг или очно в любом подразделении МФЦ. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Родители могут подать заявление удаленно на портале Госуслуг или очно в любом подразделении МФЦ. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Петербурге с 1 апреля открывается запись детей в первые классы на следующий учебный год — 2021-2022.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе комитета по образованию. С 1 апреля по 30 июня заявления могут подать льготники, чьи дети имеют преимущественное право на зачисление в первый класс, а также от родителей, чьи дети живут на закрепленной за школой территории. Петербуржцы, которые не проживают на закрепленной территории, смогут подать заявление с 6 июля по 5 сентября.

Родители могут подать заявление удаленно на портале Госуслуг или очно в любом подразделении МФЦ. При этом заявление, поданные онлайн и очно, будут иметь равную юридическую силу, то есть каких-либо особенных преимуществ у того или иного способа подачи нет.

Воспитанники структурного подразделения «Отделение дошкольного образования» смогут попасть в школу без заявления. При этом, если ребенок посещает занятия по подготовке к школе, у него не будет преимущественного права приема в первый класс.

В ведомстве добавили, что в этом году петербургские школы готовятся открыть двери для 64 тысяч первоклассников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что адресный план строительства на 2021 год в Петербурге расширили на 4 детсада, 2 школы и отделение скорой помощи.