Адресный план строительства на 2021 год в Петербурге расширили на 4 детсада, 2 школы и отделение скорой помощи

"Условия для комфортной жизни петербуржцев остаются приоритетной задачей для правительства города", - подчеркнул губернатор Александр Беглов, комментируя темпы строительства социальных объектов в Северной столице. Фото: pixabay

"Условия для комфортной жизни петербуржцев остаются приоритетной задачей для правительства города", - подчеркнул губернатор Александр Беглов, комментируя темпы строительства социальных объектов в Северной столице. Фото: pixabay

В рамках адресной инвестиционной программы в 2021 году в Петербурге построят еще четыре детских сада, две школы и отделение скорой медицинской помощи.

Фонд капитального строительства и реконструкции получил одобрение строительства еще семи объектов социальной инфраструктуры, о чем во вторник, 2 марта, информирует пресс-служба городской администрации.

Таким образом, в рамках реализации адресной инвестиционной программы в этом году появится детский сад на улице Доброольцев, 56, корпус 3 литера А, рассчитанный на 120 детей; детсад на 10 групп на проспекте Ветеранов, 5, корпус 2 литера А. Также дошкольные учреждения возведут на территория предприятия «Предпортовый» и на Малой Бухарестской улице — на 220 и 350 мест соответственно.

Две школы, на 1 375 и 550 человек, построят в Пушкине на Промышленной улице и в Калининском районе Петербурга на улице Ольги Форш, 9, литера А. Отделение скорой помощи появится в Невском районе на улице Крыленко. Оно будет рассчитано на 20 бригад и станет частью поликлиники №8.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге планируют построить съезд с ЗСД на намывные территории Васильевского острова.