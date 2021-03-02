В Петербурге проектируют съезд с ЗСД к намыву на Васильевском острове

В Петербурге планируют построить еще один съезд с Западного скоростного диаметра. Его расположат на Васильевском острове.

Как сообщает «Фонтанка», «Группа ЛСР» внесла в проект застройки северной части намыва на Васильевском острове новую развязку ЗСД. Съезд планируют построить в районе проспекта Крузенштерна.

Всего в проект планировки по намыву попали 160 гектаров территории, при этом 8,6 из них выделены под дорожную развязку. На этом участке намыва должны к 2034 году построить 700 тыс. кв.м. жилья и 260 тыс. кв.м. общественно-деловой застройки, в планах — три школы, шесть детских садов и 43 гектара озеленения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Вишневский раскритиковал идею застройки намыва на Васильевском острове.