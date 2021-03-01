Вишневский раскритиковал идею застройки намыва на Васильевском острове

На намыве стоят высокоэтажные дома, но нет социальной и другой инфраструктуры. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На намыве стоят высокоэтажные дома, но нет социальной и другой инфраструктуры. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Депутат петербургского ЗакСобрания Борис Вишневский прокомментировал идею продолжения строительства на намыве территории Васильевского острова.

Вишневский написал в своем Telegram-канале, что в Смольном обсуждается идея застроить намыв к северу от устья Смоленки. Он заявил, что категорически против нового намыва, и назвал то, что уже «намыто» и застроено, «человейником».

По его словам, на намыве построили высокоэтажные дома, но нет социальной и другой инфраструктуры — зеленых зон, детских садов и школ, магазинов.

«Зачем усугублять ситуацию? Зачем нужно намывать и застраивать новые территории? Чтобы застройщик заработал на продажах?» — пишет депутат.

Вишневский отметил, что сделает все возможное, чтобы помешать этой «безумной и вредной» затее. Также он намерен поддержать предложение о моратории на застройку западной части острова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном начали обсуждение нового намыва территории на Васильевском острове. Планируется расширить жилую зону города на 163 гектара. Застроить новый квартал специалисты планируют к 2034 году.

Кроме того, администрацией Василеостровского района был утвержден план строительства социальных объектов до 2030 года, большинство из них должны быть возведены на намывных территориях. Шесть школ и девять детсадов собираются построить на намыве.