На намыве Васильевского острова к 2030 году планируют построить шесть школ

Администрация Василеостровского района утвердила план строительства социальных объектов до 2030 года, большинство из них должны быть возведены на намывных территориях. Об этом стало известно в пятницу, 26 февраля.

План благоустройства района рассчитан на девять лет. За это время, в общей сложности, будут сданы в эксплуатацию 8 школ, 11 детских садов и два медицинских учреждения. При этом 6 школ и 9 детсадов построят на намыве, информирует пресс-служба районной администрации.

Кроме того, в ближайшие годы на Васильевском острове появится амбулаторно-поликлиническое отделение на 800 посещений в смену, а также поликлиника со станцией скорой помощи, рассчитанная на 200 посещений в смену.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице приступили к строительству нового корпуса больницы Святого Георгия, который будет находиться на Народной улице.