В Петербурге начали строительство нового корпуса больницы Святого Георгия

В Петербурге приступили к возведению нового лечебно-диагностического корпуса Госпиталя для ветеранов войн, он будет находится на Народной улице.
В церемонии закладки первого кирпича здания принял участие губернатор Северной столицы Александр Беглов. Градоначальник отметил, что перед Петербургом стоит непростая задача оперативного строительства госпиталей-трансформеров в условиях пандемии коронавируса, однако город достойно справляет с ней. Так, аналогичные корпуса госпиталя ветеранов войн и больницы в Колпино были возведены за 5 месяцев.
Планируется, что при строительстве шестиэтажного здания будут совмещены процессы проектирования и строительства, оптимизированы технологические операции и внедрены современные строительные материалы — все это должно максимально сократить время возведения корпуса. В нем разместятся около 300 пациентов, а при необходимости корпус трансформируется в инфекционный стационар на 400 коек.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга появится три новых улицы.