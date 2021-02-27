В Петербурге начали строительство нового корпуса больницы Святого Георгия

В Петербурге начали строительство нового корпуса больницы Святого Георгия
В новом корпусе появятся хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, а также отделение реанимации и интенсивной терапии. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Петербурге приступили к возведению нового лечебно-диагностического корпуса Госпиталя для ветеранов войн, он будет находится на Народной улице.

В церемонии закладки первого кирпича здания принял участие губернатор Северной столицы Александр Беглов. Градоначальник отметил, что перед Петербургом стоит непростая задача оперативного строительства госпиталей-трансформеров в условиях пандемии коронавируса, однако город достойно справляет с ней. Так, аналогичные корпуса госпиталя ветеранов войн и больницы в Колпино были возведены за 5 месяцев.

Планируется, что при строительстве шестиэтажного здания будут совмещены процессы проектирования и строительства, оптимизированы технологические операции и внедрены современные строительные материалы — все это должно максимально сократить время возведения корпуса. В нем разместятся около 300 пациентов, а при необходимости корпус трансформируется в инфекционный стационар на 400 коек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга появится три новых улицы.

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