В Петербурге построят три новые улицы в Выборгском районе

В Петербурге на общественных обсуждениях рассмотрят проекты планировки трех новых улиц в Выборгском районе.

Как сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре, первая улица будет протяженностью 133 метра, она будет примыкать к Северному проспекту. Вторая улица — длиной в 113 метров — пройдет от улицы Есенина до Лиственной улицы, к ней примкнет короткий участок в 90 метров до улицы Жака Дюкло. Кроме того, улицу Жака Дюкло планируют продлить на 221 метро от Лиственной улицы в сторону проектируемой пешеходной улицы, которая протянется почти на километр.

На участках планируют проложить сеть дождевой канализации, наружное освещение и выполнить благоустройство территории.

Общественные обсуждение продлятся до 30 марта.

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