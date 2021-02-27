В Смольном начали обсуждение нового намыва территории на Васильевском острове

В Петербурге рассмотрят еще один проект по намыву территории. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге рассмотрят еще один проект по намыву территории. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Власти Петербурга планируют увеличить земельную площадь города. Для этого создан новый проект намыва территории на Васильевском острове.

Об этом стало известно в субботу, 27 февраля. На данный момент специалисты только приступают к общественным слушаниям по данному проекту. Планируется расширить жилую зону города на 163 гектара. Информацию об этом опубликовали в комитете по природопользованию.

Отмечается, что в первую очередь будут изучены все экологические нюансы проекта. Эксперты рассмотрят документацию ООО «БКН-Проект» по заказу «Специализированный застройщик «ЛСР» перед постройкой. Экспертизой займется ООО «Экоскай».

Известно, что к самому намыву приступят только в 2022 году. Первый этап продлится до 2024 года, а затем продолжится еще в течение двух лет. Застроить новый квартал специалисты планируют к 2034 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на намыве Васильевского острова к 2030 году планируют построить шесть школ.