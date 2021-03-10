Бондаренко проконтролирует уборку петербургских улиц

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко лично проверит как организована работа на каждом из участков улично-дорожной сети, оценит скорость поступления производственных задач от начальника автоколонны к исполнителям. Об сообщили в пресс-службе Смольного.

Вице-губернатор также поручил провести анализ обращений жителей Петербурга по качеству уборки в Петроградском и Калининском районах, скорректировать регламенты работ по зачистке улично-дорожной сети от снега и наледи.

На прошлом недели проверили 2339 участков городских дорог, в итоге выявили порядка 500 замечаний. В садово-парковых предприятиях проверено за неделю 1 334 объекта зеленых насаждений. Замечания выявлены на 69 участках. Все замечания устранены в ходе проверок.

В среду, 10 марта, на уборку улиц вышли 862 единицы техники и 1235 работников ручного труда дорожных предприятий Комитета по благоустройству Петербурга. Кроме того, аллеи, бульвары, сады и парки убирают еще 92 машины и 466 специалистов садово-парковых предприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.