«ВКонтакте» опровергла информацию о выдаче личных данных пользователей в СК

Соцсеть «ВКонтакте» опровергла сообщения о якобы передаче в Следственный комитет РФ личных данных пользователей Сети по делу муниципального депутата Юлии Галяминой.

«Выдача данных о посетителях страниц невозможна. «ВКонтакте» нет функциональности «Гости страницы». Мы не собираем, нигде не отображаем и, соответственно, не передаём такие данные», — отмели в пресс-службе соцсети.

При этом в соцсети добавили, что все компании обязаны отвечать на законные запросы правоохранительных органов.

«По закону мы не вправе не только раскрывать подробности о запросе, но и подтверждать сам факт его получения. Но даже если получили, то его обработка происходила исключительно в рамках закона — после проверки всех необходимых требований к таким запросам», — отметили в «Вконтакте».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация соцсети «ВКонтакте» предоставляла личные данные пользователей Следственному комитету РФ в рамках дела об организации несанкционированной акции протеста. Сообщалось о том, что администрация с «ВКонтакте» якобы передала телефонные номера пользователей соцсетей, просмотревших публикации Галяминой с призывами к участию в несанкционированной акции. Об этом говорится в докладной записке заместителю руководителя Главного управления криминалистики СК РФ Ивану Стрельцову.

Напомним, Мосгорсуд 11 марта приговорил Галямину к двум годам условно. По версии следствия, в начале июля прошлого года муниципальный депутат выложила в Сети публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованной акции протеста в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты по кибербезопасности издания CyberNews выяснили, что произошла утечка данных приложений GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN для операционной системы Android, которые популярны и в России.