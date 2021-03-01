Личные данные 21 млн пользователей популярных VPN-сервисов утекли в сеть

Личные данные 21 млн пользователей популярных VPN-сервисов утекли в сеть
Сведения содержат адреса электронной почты, пароли и логины пользователей, а также данные об их мобильных устройствах и платежах. Фото: unsplash

В сети произошла утечка данных пользователей популярных бесплатных VPN-сервисов. Данные 21 млн человек выставили на продажу в даркнете.

Эксперты по кибербезопасности издания CyberNews выяснили, что произошла утечка данных приложений GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN для операционной системы Android, которые популярны и в России. База данных, в которую вошла информация о 21 млн пользователей, продается в даркнете. Сведения содержат адреса электронной почты, пароли и логины пользователей, а также данные об их мобильных устройствах и платежах, передает «Коммерсант».

По мнению основателя компании «Интернет-розыск» Игоря Бедерова, инцидент произошел из-за халатного обращения с конфиденциальной информацией. Он предполагает, что владельцы сервисов не меняли пароли по умолчанию на своих серверах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что украденные данные о вакцинах от COVID-19 слили в сеть.

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