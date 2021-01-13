Украденные данные о вакцинах от COVID-19 слили в сеть

Хакеры слили в сеть данные о вакцинах от коронавируса. Фото: pixabay

Хакеры слили в сеть данные о вакцинах от коронавируса. Фото: pixabay

Хакеры взломали Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) и похитили данные о лекарствах и вакцинах от коронавируса. Информацию уже слили в сеть.

Как сообщается на сайте медицинского регулятора ЕС, в настоящий момент правоохранители разбираются в обстоятельствах хакерской атаки. В EMA отметили, что взлом не обернулся серьезными для регулятора последствиями. Слитые данные не повлияли на сроки изучения и одобрения лекарственных препаратов и вакцин от коронавирусной инфекции.

Взломщики атаковали регулятор не позднее чем в начале декабря 2020 года. Агентство заявило, что юридические и физические лица, чьи данные были слиты, уже уведомлены о произошедшем. Отмечается, что для участия в расследовании привлекли стороннюю организацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург рассказал, как происходит экспорт вакцины «Спутник V» в другие страны.