Гинцбург рассказал, как происходит экспорт вакцины «Спутник V» в другие страны

Вакцина Спутник V поставляется в другие страны не за счет производственных мощностей, которые находятся внутри страны. Фото: официальный сайт вакцины

Вакцина Спутник V поставляется в другие страны не за счет производственных мощностей, которые находятся внутри страны. Фото: официальный сайт вакцины

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о поставках российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в зарубежные страны.

По словам Гинцбурга, вакцину «Спутник V» поставляют за рубеж не за счет производственных мощностей, которые находятся внутри России, в регионах страны есть запасы препарата. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор центра имени Гамалеи отметил, что российские регионы обеспечены достаточным количеством препарата от ковида — запасы есть, у кого-то больше, у кого-то меньше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург поступили еще 20 тысяч доз вакцины «Спутник V». Напомним, что сейчас в городе работают 70 точек для принятия вакцины от болезни. В скором времени добавят еще 30 мест.