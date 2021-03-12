Задержан мужчина, грабивший петербурженок на Богословском кладбище

Действовал злоумышленник исключительно в вечернее время, совершая преступления в безлюдных местах. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Действовал злоумышленник исключительно в вечернее время, совершая преступления в безлюдных местах. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в ограблении трех девушек. Злоумышленник действовал исключительно в вечернее время, совершая преступления в безлюдных местах.

Так, 7 марта около полуночи неизвестный силой забрал у прохожей на Брюсовской улице смартфон, банковские карты и танцевальные туфли стоимостью 6 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, еще два преступления были совершены на Богословском кладбище. 10 февраля мужчина напал на 40-летнюю петербурженку, похитив у нее мобильный телефон, наушники и спортивную сумку. 7 марта на том же месте злоумышленник, применив физическую силу, отобрал у 21-летней студентки смартфон, документы и личные вещи.

По всем фактам грабежей были возбуждены уголовные дела. В ходе розыска полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 22-летний горожанин. Мужчину поместили в изолятор.

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