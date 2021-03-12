Петербургская пенсионерка лишилась почти 600 тысяч, встретив «подругу»

Петербургская Пенсионерка продиктовала данные своей банковской карты «подруге» в соцсети, надеясь подзаработать, но лишилась более полумиллиона рублей. Проводится проверка.

В четверг, 11 марта, в отдел полиции обратилась 72-летняя женщина, проживающая в одном из домов по улице Омская. Она рассказала, что 25 января в соцсети «ВКонтакте» ей написала неизвестная, которая представилась ее подругой. После женщина убедила заявительницу, что «Сбербанк» проводит акцию с помощью которой можно заработать.

Как стало известно gazeta.spb.ru, доверчивая пенсионерка рассказала «подруге» данные своих банковских карт, после чего с них были списаны 572 850 рублей.

Пенсионерка призналась, что не сразу обратилась в полицию, так как была уверена, что все это время общалась с подругой. Однако позже выяснилось, что ее страницу в соцсети взломали.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали 15 мошенников, которые обманывали пенсионеров.