В Ленобласти задержали 15 мошенников, которые обманывали пенсионеров

В Ленинградской области задержали 15 человек, которые подозреваются в мошенничестве в отношении социально незащищенных граждан.

По данным следствия, подозреваемые действовали в составе организованной преступной группировки, основной деятельностью которой являлось хищение денег у пожилых граждан на территории Ленинградской области. Средства мошенники получали обманным путем, предлагая пенсионерам купить прибор, уничтожающий вирусы. Под видом чудодейственного аппарата доверчивым людям продавали бытовой озонатор.

Правоохранители установили, что от рук преступников пострадали около ста пожилых граждан. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Следственный комитет разберется в случаях обмана петербургских пенсионеров лжеюристами.