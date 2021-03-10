В Ленобласти задержали 15 мошенников, которые обманывали пенсионеров

В Ленобласти задержали 15 мошенников, которые обманывали пенсионеров
Жертвами мошенников стали около ста пенсионеров. Фото: pixabay

В Ленинградской области задержали 15 человек, которые подозреваются в мошенничестве в отношении социально незащищенных граждан.

По данным следствия, подозреваемые действовали в составе организованной преступной группировки, основной деятельностью которой являлось хищение денег у пожилых граждан на территории Ленинградской области. Средства мошенники получали обманным путем, предлагая пенсионерам купить прибор, уничтожающий вирусы. Под видом чудодейственного аппарата доверчивым людям продавали бытовой озонатор.

Правоохранители установили, что от рук преступников пострадали около ста пожилых граждан. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Следственный комитет разберется в случаях обмана петербургских пенсионеров лжеюристами.

ленобласть мошенничество обман пенсионеров следком


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В сеть выложили видео, на котором машина сбивает велосипедиста на Жуковского
Попова призвала прививаться от коронавируса той вакциной, которая есть
Россиянам рассказали, сколько можно съедать блинов за один раз
В Петербурге ликвидируют свалки в заказнике «Озеро Щучье» и ...
Петербуржцам назвали самые дешевые туристические направления на майские праздники
В Ленобласти задержали 15 мошенников, которые обманывали пенсионеров
В Петербурге возбудили уголовное дело после проверки опасного пансионата ...
Петербурженка отсудила более 20 млн рублей компенсации за дефекты в новой ...