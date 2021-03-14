Россиян предупредили о росте активности фальшивомонетчиков в интернете

Россиян предупредили о росте активности фальшивомонетчиков в интернете
МВД предупредило о росте активности фальшивомонетчиков в интернете. Фото: pixabay

Поддельные купюры стали активнее продавать в интернете.

«В настоящее время чаще всего сбыт поддельных денежных знаков осуществляется посредством одного из известных интернет-ресурсов», — цитирует МВД РФ ТАСС.

По итогам прошлого года выявлено 18 700 преступлений, связанных с подделкой и продажей фальшивых денег, в суды было направлено более 1000 уголовных дел. Удалось установить 805 человек, причастных к подделке банкнот.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 23-летний злоумышленник был задержан накануне утром, 11 марта, возле дома №16 по улице Танкистов в Колпино. Стражи порядка изобличили его в том, что он купил на интернет-площадке две поддельные купюры номиналом в пять тысяч рублей.

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