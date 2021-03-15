В День Святого Патрика Дворцовый мост позеленеет

На Дворцовом мосту в честь Дня Святого Патрика (отмечается 17 марта) включат изумрудную подсветку. Как рассказал зампред комитета по внешним связям Арби Абубакаров, подсветка будет работать 12 дней, начиная с 12 марта. По его словам, фестиваль Святого Патрика впервые проводится «в гибридном формате».

Также 15 марта в главном здании Российской национальной библиотеки откроется фотовыставка «Санкт-Петербург — Корк: литературные столицы». Гости выставки смогут познакомиться с ирландскими авторами.

Директор Ирландского культурного центра Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Андрей Машинян рассказал, что 17 марта пройдет двухчасовой онлайн-фестиваль, главным событием которого станет лекция о святом Патрике. Также будет ирландская музыка и танцы.

Напомним, День Святого Патрика – ирландский праздник в честь небесного покровителя Ирландии. Этот день символизирует принятие Ирландией христианства. Праздник признан во всем мире, в том числе католической церковью, Русской православной церковью, отдельными протестантскими церквями.

В День Святого Патрика надо носить зеленое (цвет Ирландии), надевать трилистники (символ Ирландии) и пить пиво, а также танцевать и петь.