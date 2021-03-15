Более 3 тонн пельменей и хинкалей проверили в Петербурге перед отправкой в Гонконг

В Северной столице инспекторы Россельхознадзора провели ветеринарный контроль экспортной партии пельменей и хинкалей.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, специалисты оформили ветеринарный сертификат на экспортную партию 3,3 пельменей в ассортименте и хинкалей по-грузински.
Мясные полуфабрикаты были произведены предприятием в Подмосковье. Партия предназначалась для грузополучателя, расположенного в Гонконге.
Инспекоры убедились в полном соответствии партии ветеринарным требованиям Гонконга. После завершения оформления необходимых документов пельмени и хинкали допустили к дальнейшему следованию.
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