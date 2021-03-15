Более 3 тонн пельменей и хинкалей проверили в Петербурге перед отправкой в Гонконг

В Петербурге оформили сертификат на партию пельменей и хинкалей. Фото: pixabay

В Петербурге оформили сертификат на партию пельменей и хинкалей. Фото: pixabay

В Северной столице инспекторы Россельхознадзора провели ветеринарный контроль экспортной партии пельменей и хинкалей.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, специалисты оформили ветеринарный сертификат на экспортную партию 3,3 пельменей в ассортименте и хинкалей по-грузински.

Мясные полуфабрикаты были произведены предприятием в Подмосковье. Партия предназначалась для грузополучателя, расположенного в Гонконге.

Инспекоры убедились в полном соответствии партии ветеринарным требованиям Гонконга. После завершения оформления необходимых документов пельмени и хинкали допустили к дальнейшему следованию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор Петербурга вернул в Аргентину 26 тонн мороженого хека.