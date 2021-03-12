Россельхознадзор Петербурга вернул в Аргентину 26 тонн мороженого хека

Россельхознадзор Петербурга вернул в Аргентину 26 тонн мороженого хека
Инспекторов насторожило несоответствие в датировке партии рыбной продукции. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Сотрудники петербургского управления Россельхознадзоре оформили возврат крупной партии замороженного хека в Аргентину из-за нарушения ветеринарно-санитарных требований.

В контейнерном терминале «Санкт-Петербург» специалисты Россельхознадзора приостановили ввоз около 26 тонн рыбы, отправленной компанией из Буэнос-Айреса. По итогам проверки товара и сопроводительной документации, инспекторы выяснили, что на маркировочных этикетках указана дата выработки («08.2020»), отличающаяся от даты, установленной в ветеринарном сертификате («10.2020»).

При этом, согласно указанию Россельхознадзора, к ввозу в РФ допускается только продукция, произведенная отправителем после 17 сентября 2020 года. Кроме того, на части коробок не было русскоязычных маркировочных этикеток, что также является нарушением Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках товаров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компанию в Ленобласти оштрафовали за незаконные сертификаты на перевозку соболиных шкурок.

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