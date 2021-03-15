Навальный рассказал, каково ему находиться в колонии в Покрове

Блогер признался, что пока не видел даже намека на насилие, чему он удивлен.

Блогер Алексей Навальный заявил, что находится в исправительной колонии №2 «Покров» во Владимирской области. Пост о впечатления был опубликован сегодня, 15 марта, в Instagram-аккаунте политика.

Он отметил, что находится в «Секторе усиленного контроля А». Навальный уверяет, что пока не видел никакого насилия и даже намека на него. Блогер подчеркнул, что не помнет места, где все разговаривают «настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо».

Напоминаем, что Навальному заменили условный срок на реальный по делу о «Рив Роше». Он не имеет права пользоваться телефоном, поэтому передает тексты для публикации в социальных сетях через адвокатов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские власти предложили вызывать в школу родителей детей за репосты Навального.