Петербургские власти предложили вызывать в школу родителей детей за репосты Навального

Петербургские власти предложили вызывать в школу родителей детей за репосты Навального
Одним из последствий пандемии стал рост числа подростковых суицидов, считает Путиловская. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Глава петербургского комитета по образованию Наталия Путиловская призывает учителей следить за публикациями школьников на их страницах в социальных сетях.

Чиновника заявила в интервью «Фонтанке», что классный руководитель должен знать, что происходит на страничках своих учеников. По словам Путиловской, одним из последствий пандемии стал рост числа подростковых суицидов — дети стали меньше двигаться и общаться со сверстниками из-за ограничений, считает глава ведомства.

По ее мнению, если учитель заметит на страницах детей картинки из аниме или репост оппозиционера Алексея Навального, нужно вызывать родителей в школу и привлекать психолога и социального педагога.

«Я видела странички детей, погибших от суицидов, с „тетрадями смерти“, с собственными рисунками-аниме. Для специалиста там картина ясная. Если бы школьный психолог увидел все это раньше — ребенка можно было бы спасти», — отмечает Путиловская.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд в Петербурге запретил аниме «Загадка Дьявола» и «Школа техник Наруто».

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