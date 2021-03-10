Суд в Петербурге запретил аниме «Загадка Дьявола» и «Школа техник Наруто»

Суд в Петербурге запретил аниме «Загадка Дьявола» и «Школа техник Наруто»
Суд запретил три аниме. Фото: pixabay

Московский районный суд Петербурга признал запрещенным для распространения в России аниме «Загадка Дьявола», «Класс убийц», «Школа техник Наруто». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес решения по административным искам прокурора о признании информации, размещенной в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено», — говорится в сообщении.

В сообщении также указаны ссылки на порталы, где аниме, признано запрещенным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокурор Центрального района нашел в сообществе «Каламбу», несколько картинок, которые являются опасными и неприемлемыми, в связи с чем обратился с административным иском в суд.

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