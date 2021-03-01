Петербургский суд заблокировал три ссылки на группу с аниме в соцсети

Петербургский суд заблокировал три ссылки на группу с аниме в соцсети
Суд удовлетворил иск частично. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Смольнинский районный суд Петербурга признал информацию, размешенную по четырем ссылкам в социальной сети «Вконтакте», запрещенной для распространения РФ.

Прокурор Центрального района нашел в сообществе «Каламбу», несколько картинок, которые являются опасными и неприемлемыми, в связи с чем обратился с административным иском в суд.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, суд огласил только вводную и резолютивную части.

Суд требования удовлетворил частично, признав запрещенной информацию, распространяемую по трем ссылкам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд запретил три ссылки, которые ведут на сайты с аниме «Межвидовые рецензенты» с рейтингом 18+.

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