Суды в Петербурге продолжают блокировать сайты с аниме

Суд запретил еще один сайт с аниме. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд запретил еще один сайт с аниме. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице суд запретил еще три сайта с японской анимацией. На этот раз правоохранители решили бороться с аниме «Межвидовые рецензенты».

Об этом сегодня, 24 февраля, сообщила Объединенная пресс-служба петербургских судов. Прокурор подал в Московский районный суд иск с требованием признать размещенную в интернете информацию запрещенной на территории России.

По решению суда, под запрет попадают три ссылки, которые ведут на сайты с аниме «Межвидовые рецензенты» с рейтингом 18+.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 17 февраля Василеостровский районный суд запретил четыре аниме на одном сайте. До этого в «черный список» попадали такие аниме, как «Тетрадь смерти», «Игра Дарвина» и другие. Специалисты обращают внимание на сцены, связанные с «убийством, кровью и приемами лишения жизни».