Суды в Петербурге продолжают блокировать сайты с аниме

Суды в Петербурге продолжают блокировать сайты с аниме
Суд запретил еще один сайт с аниме. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице суд запретил еще три сайта с японской анимацией. На этот раз правоохранители решили бороться с аниме «Межвидовые рецензенты».

Об этом сегодня, 24 февраля, сообщила Объединенная пресс-служба петербургских судов. Прокурор подал в Московский районный суд иск с требованием признать размещенную в интернете информацию запрещенной на территории России.

По решению суда, под запрет попадают три ссылки, которые ведут на сайты с аниме «Межвидовые рецензенты» с рейтингом 18+.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 17 февраля Василеостровский районный суд запретил четыре аниме на одном сайте. До этого в «черный список» попадали такие аниме, как «Тетрадь смерти», «Игра Дарвина» и другие. Специалисты обращают внимание на сцены, связанные с «убийством, кровью и приемами лишения жизни».

аниме новости СПб суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Болотной построят школу на 550 мест
На петербургских фуд-кортах не заметили нарушений антиковидных требований
В Петербурге мужчин чаще приглашают на более высокую зарплату, чем женщин
Миллера снова избрали главой правления «Газпрома»
Суды в Петербурге продолжают блокировать сайты с аниме
В Петербурге бригадир, которого обвиняли в причастности к смерти рабочего, ...
В Тихвине пациенты больницы устроили поножовщину
С ЗСД предстоит вывезти около 50 тысяч кубометров снега